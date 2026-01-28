Lennox International Aktie
WKN: 924838 / ISIN: US5261071071
|
28.01.2026 12:50:49
Lennox International Inc Q4 Income Drops
(RTTNews) - Lennox International Inc (LII) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $142.5 million, or $4.07 per share. This compares with $201.9 million, or $5.64 per share, last year.
Excluding items, Lennox International Inc reported adjusted earnings of $155.8 million or $4.45 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 11.2% to $1.195 billion from $1.345 billion last year.
Lennox International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $142.5 Mln. vs. $201.9 Mln. last year. -EPS: $4.07 vs. $5.64 last year. -Revenue: $1.195 Bln vs. $1.345 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lennox International Inc.
|
27.01.26
|Ausblick: Lennox International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Lennox International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Lennox International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Lennox International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lennox International Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lennox International Inc.
|409,80
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.