Lennox International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lennox International hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,82 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent auf 1,55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at