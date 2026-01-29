Lennox International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lennox International hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,20 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lennox International 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 22,79 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 22,54 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,20 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

