Lennox International Aktie
WKN: 924838 / ISIN: US5261071071
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28.10.2026 15:48:56
Lennox International Stock Falls 7% After Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Lennox International Inc. (LII) is down 7.28 percent, losing $27.08 to $344.97 on Wednesday. The decline follows the company's third-quarter results, with net income falling to $221.2 million, or $6.41 per share, from $259.9 million, or $7.38 per share, a year earlier. Adjusted earnings totaled $235.9 million, or $6.84 per share.
Lennox International is currently trading at $344.97, down from the previous close of $372.05 after opening at $348.90 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $337.23 and $353.05 during the session. Trading volume stands at about 760,000 shares, compared with an average volume of about 556,000 shares.
Third-quarter revenue increased 10.2 percent to $1.57 billion from $1.43 billion a year earlier. For 2026, Lennox revised its revenue outlook to approximately 6 percent growth, including a 5 percent benefit from completed acquisitions, and expects full-year earnings of $21.00 to $21.50 per share. Lennox shares have traded between $337.23 and $587.27 over the past 52 weeks.
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