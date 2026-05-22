Lenovo-Aktie zieht zweistellig an: KI-Boom sorgt für Rekordzahlen - Einstiegssignal?

Lenovo hat mit einem historischen Rekordquartal die Erwartungen der Anleger deutlich übertroffen. Die Aktie zieht daraufhin kräftig an.

• KI-Geschäft wächst um 84 Prozent und wird zentraler Umsatztreiber• Quartalsumsatz steigt auf Rekordwert von 21,6 Milliarden Dollar• Gewinn und Marktanteil legen deutlich stärker als erwartet zu

Der weltweit größte PC-Hersteller Lenovo Group hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen historischen Rekordumsatz erzielt. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von einer stark wachsenden Nachfrage nach KI-bezogenen Lösungen sowie von einem robusten Geschäft in den Bereichen PCs und Infrastruktur. Dieser fundamentale Rückenwind half dem Technologiekonzern dabei, ein außergewöhnliches Abschlussquartal abzuliefern und gleichzeitig das stärkste und erfolgreichste Geschäftsjahr in der bisherigen Geschichte der Unternehmensgruppe zu besiegeln.

Anleger belohnen die starken Zahlen mit einem Kurssprung: Die Lenovo-Aktie rückt im Handel in Hongkong zeitweise 17,19 Prozent auf 15,41 HKD vor. Seit Jahresstart haben Anleger bereits ein Plus von mehr als 66 Prozent in ihren Depots.

Massive Erlössprünge dank künstlicher Intelligenz

Im per 31. März 2026 beendeten vierten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um deutliche 27 Prozent auf 21,588 Milliarden US-Dollar, was die höchste Wachstumsrate des Unternehmens innerhalb der vergangenen fünf Jahre markiert. Besonders stark entwickelte sich das KI-bezogene Geschäft - welches hochentwickelte KI-Geräte, GPU-Server und maßgeschneiderte KI-Services umfasst -, dessen Erlöse um 84 Prozent im Jahresvergleich zulegten. Diese Sparte hat sich damit als primärer Wachstumsmotor etabliert und zeichnet inzwischen für 38 Prozent des gesamten Gruppenumsatzes im vierten Quartal verantwortlich. Ein Meilenstein gelang dabei der Infrastructure Solutions Group (ISG): Durch die erfolgreiche Bewältigung der steigenden Nachfrage im boomenden Markt für KI-Infrastruktur verzeichnete das Segment einen Rekordumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar im Quartal und kehrte zu einer nachhaltigen Profitabilität zurück.

Profitabilität schnellt nach oben und krönt das Geschäftsjahr

Auch bei der Ertragskraft legte Lenovo spürbar zu und profitierte von seiner operativen Resilienz in einem von Komponentenknappheit geprägten Marktumfeld. Der bereinigte Nettogewinn stieg im vierten Quartal im Vorjahresvergleich um 101 Prozent auf 559 Millionen US-Dollar, während der unbereinigte, den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sogar um 479 Prozent auf 521 Millionen US-Dollar nach oben schnellte.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 meldete der Konzern einen Rekordumsatz von 83,075 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 20 Prozent entspricht. Parallel dazu baute Lenovo seine globale Marktführerschaft im traditionellen PC-Geschäft weiter aus und erreichte im vierten Quartal einen historischen Marktanteilshöchststand von 24,4 Prozent, womit der Abstand zur Konkurrenz auf den größten Wert seit 15 Jahren vergrößert wurde.

Einstiegssignal für Anleger?

Für Investoren liefert das jüngste Zahlenwerk von Lenovo ein starkes Signal, dass sich die langfristige Transformation hin zu einer umfassenden Hybrid-KI-Ausrichtung auszahlt. Die deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung unterstreicht, dass das Unternehmen kein reiner PC-Fabrikant mehr ist, sondern sich als einer der zentralen Profiteure des globalen KI-Booms positioniert hat. Das vom Management ausgegebene ambitionierte Ziel, den Umsatz in den nächsten zwei Jahren auf 100 Milliarden US-Dollar zu steigern, untermauert das Vertrauen in die eigene operative Stärke. Angesichts kontinuierlich ausgebauter R&D-Investitionen, einer soliden Dividendenankündigung von 33,70 HK-Cents pro Aktie und steigender Margen durch höherwertige KI-Lösungen bleibt die Lenovo-Aktie ein hochinteressanter Kernwert im Hardware-Sektor.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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