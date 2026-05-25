25.05.2026 06:31:29

Lenovo Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lenovo Group äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lenovo Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,56 Milliarden USD – ein Plus von 26,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 16,98 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,12 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,04 Milliarden USD im Vergleich zu 69,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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