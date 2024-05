Lenovo Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lenovo Group präsentierte in der am 23.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 108,18 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,23 Prozent gesteigert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie sowie einen Umsatz 13,17 Milliarden USD prognostiziert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,660 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,37 Prozent auf 485,59 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 444,93 Milliarden USD gelegen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,075 USD und einem Umsatz von 56,31 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at