WKN: A0B7GH / ISIN: US5262501050

12.02.2026 06:16:34

Lenovo Group Q3 Profit Down, Revenues Climb; Stock Down - Update

(RTTNews) - Tech firm Lenovo Group Ltd (LNVGF.PK, 0992.HK) reported Thursday lower profit in its third quarter, hurt by one-time charges, despite higher revenues.

In Hong Kong, the shares were trading 2 percent lower, at HK$9.250.

In the third quarter, net income attributable to equity holders fell 21 percent to $546 million from last year's $693 million. Earnings per share dropped to 3.90 US cents from 5.35 US cents a year ago.

Adjusted net income was $589 million, compared to $435 million last year.

Group revenue climbed 18 percent to reach an all-time fiscal quarter high of $22.20 billion from prior year's $18.80 billion. Revenue from all business groups grew double-digit year-on-year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

