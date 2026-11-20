Lenovo Group stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -1,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 30,24 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at