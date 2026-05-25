Lenovo Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lenovo Group lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 149,48 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 123,58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,11 CNY. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 590,08 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Lenovo Group 498,62 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at