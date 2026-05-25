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25.05.2026 06:31:29
Lenovo Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lenovo Group hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,34 HKD gegenüber 0,060 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 168,68 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,13 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 HKD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,880 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Lenovo Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 648,32 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 538,33 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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