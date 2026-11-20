Lenovo Group hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,41 HKD. Ein Jahr zuvor waren 0,220 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 237,13 Milliarden HKD im Vergleich zu 159,96 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at