Lenovo Group hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,200 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 203,86 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 146,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at