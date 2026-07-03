Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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03.07.2026 12:07:15
Lenovo Legion 7i Gaming Laptop Review: It Has the Looks, but Not Quite the Value
While it's certainly well designed and delivers respectable 1080p gaming performance, another PC offers better frames per dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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