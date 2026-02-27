Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
|
27.02.2026 10:39:00
Lenovo soll an faltbarem Hybrid aus Gaming-Handheld und Windows-Laptop arbeiten
Lenovos angebliches Konzeptgerät mit faltbarem Display kann sich in vier verschiedene Formfaktoren verwandeln. Die offizielle Ankündigung wird zeitnah erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
