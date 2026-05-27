SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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27.05.2026 19:29:34
Lenovo Yoga 7A 2-in-1 16 Review: Big-Screen OLED Creativity on a Budget
This 16-inch 2-in-1 pairs Ryzen AI performance with a gorgeous OLED touchscreen, but integrated Radeon graphics and some cut corners keep it firmly in "prosumer" territory.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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