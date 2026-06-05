True Aktie

True für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.06.2026 10:14:17

Lenovo’s 3D scans were made for the Fifa World Cup, but true value may lie in video games

Its AI chatbot will launch with an empty playbook, but its scans could yield a multibillion-dollar IP pipelineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu True Corp. PCL

mehr Nachrichten