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27.10.2026 06:31:29
Lens Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lens Technology hat am 25.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,38 Prozent auf 2,82 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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