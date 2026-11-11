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11.11.2026 06:31:29
LENSAR präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LENSAR hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
LENSAR hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 14,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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