LENSAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LENSAR präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 13,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LENSAR 14,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at