Lenskart Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lenskart Solutions veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,45 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenskart Solutions einen Umsatz von 20,96 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,44 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 28,06 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at