|
06.11.2026 06:31:28
Lenskart Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lenskart Solutions veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,45 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lenskart Solutions einen Umsatz von 20,96 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,44 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 28,06 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.