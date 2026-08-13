Lenskart Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lenskart Solutions lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenskart Solutions ein EPS von 0,350 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,02 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 26,29 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at