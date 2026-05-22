Lenskart Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lenskart Solutions hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,16 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 25,16 Milliarden INR gerechnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,91 INR gegenüber 1,71 INR im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 88,14 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 65,09 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,08 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 89,01 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at