LENZ Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LENZ Therapeutics hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LENZ Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at