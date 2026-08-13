LENZ Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LENZ Therapeutics gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -1,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat LENZ Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 5,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at