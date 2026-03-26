LENZ Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LENZ Therapeutics veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,460 USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,850 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at