LENZ Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LENZ Therapeutics gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LENZ Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,590 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 72,96 Prozent auf 3,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at