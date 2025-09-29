Lenzing-Aktie dennoch fester: Mitarbeiter protestieren gegen kolportierten Jobabbau

Der kolportierte Stellenabbau beim börsennotierten Faserhersteller Lenzing ist am Montag Thema bei einer eilig einberufenen Betriebsversammlung am Stammsitz in Oberösterreich

Die nicht medienöffentliche Versammlung werde um 09.30 Uhr am Werksgelände in Lenzing starten, hieß es von der Gewerkschaft GPA auf APA-Anfrage. Der Aufsichtsrat soll auch am Montagvormittag tagen. Laut Medienberichten könnten 500 Jobs wackeln.

200 Stellen sollen laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) und "Krone" noch heuer abgebaut werden. Die beiden Zeitungen berufen sich dabei auf Informationen des Angestelltenbetriebsrats Stephan Gruber. Eine Lenzing-Sprecherin wollte die Berichte gegenüber der APA am Freitag "weder bestätigen noch dementieren". Der Faserhersteller beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 3.000 am Stammsitz in Lenzing.

Beim Gros der betroffenen Mitarbeiter dürfte es sich um Angestellte aus der Verwaltung handeln. Laut "Krone" machen diese unter den 200 Stellen, die bis Jahresende abgebaut werden sollen, 70 Prozent aus; 30 Prozent seien Arbeiter. In den darauffolgenden zwei Jahren sollen laut den mutmaßlichen Plänen 300 "Verwaltungstätigkeiten ins billigere Ausland ausgelagert werden, etwa nach Tschechien und Indien", zitiert die Zeitung Gruber.

Interne Beratungen zum geplanten Stellenabbau

Angespannte Stimmung herrscht Montagfrüh beim börsennotierten Faserhersteller Lenzing in Oberösterreich. Die Belegschaftsvertretung hat zu einer Betriebsversammlung am Werksgelände aufgerufen, auch der Aufsichtsrat tagt am Vormittag. Ein Abbau von 500 Jobs steht im Raum.

Der Belegschaftsvertretung wurde ein Abbau von 500 Stellen in der Verwaltung avisiert, bestätigte der stellvertretende Angestellten-Betriebsratsvorsitzende Michael Bichler - rund 200 Jobs sollen noch in diesem Herbst wegfallen, der Rest in den kommenden zwei Jahren. Konkret sollen Verwaltungsjobs ins Ausland, vermutlich nach Indien oder Tschechien, verlagert werden, um Kosten zu sparen.

"Langfristig werden Kosten für Fremdleistungen explodieren"

Wie genau das ablaufen werde, wisse man noch nicht, man sei noch in Verhandlungen, hieß es seitens der Belegschaftsvertretung. Die Beschäftigten sollen Montagvormittag in einer - nicht öffentlichen - Betriebsversammlung über den aktuellen Stand informiert werden. Die Belegschaft sei "motiviert zu zeigen, wie wichtig es ist, dass die Arbeitsplätze gehalten werden", betonte Gottfried Lichtenberger, stellvertretender Geschäftsführer der GPA Oberösterreich.

"Die Beschäftigten haben das Unternehmen durch die Krise getragen", unterstrich Bichler. Die Arbeitsplätze abzubauen sei "kurzsichtig", denn "langfristig werden die externen Kosten für Fremdleistungen explodieren", ist er überzeugt. "Wir brauchen Investitionen am Standort und nicht jedes halbe Jahr ein neues Kostensenkungsprogramm", das schließlich auch Kapazitäten binde.

Sozialplan ausverhandelt

"Wir reden von Menschen", pochte auch Lichtenberger auf die "jahrelange Erfahrung und die Bereitschaft der Beschäftigten, Verbesserungsvorschläge für den Standort zu machen". Für die Betroffenen sei ein "sehr guter Sozialplan" ausverhandelt worden, so Bichler, der den Jobverlust abfedern könne. Aber dennoch sei für die Kollegen "die Lebensgrundlage gefährdet".

Das Unternehmen wollte Medienberichte über den Jobabbau gegenüber der APA bisher "weder bestätigen noch dementieren". Möglicherweise wird man sich nach der Aufsichtsratssitzung äußern. Der Faserhersteller beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 3.000 am Stammsitz in Lenzing.

Leichter Erholungskurs im ersten Halbjahr

Die Lenzing-Gruppe vermeldete zuletzt trotz der Verwerfungen durch die US-Zollpolitik einen leichten Aufwärtstrend. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber der ersten Hälfte 2024 um 2,3 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro. Unterm Strich stand ein Gewinn von 15,2 Mio. Euro, nach einem Verlust von 65,4 Mio. Euro im Vorjahreshalbjahr.

Lenzing verarbeitet Holz zu Zellstoff und stellt daraus Fasern für die Bereiche Mode, Handel, Industrie, Kosmetik und Hygiene her. Hauptaktionär der Lenzing AG ist die heimische Industrieholding B&C, die 37,25 Prozent hält. Die B&C-Gruppe wurde im Jahr 2000 von Bank Austria und Creditanstalt gegründet. 2024 gab die B&C ihre Mehrheit an Lenzing ab, der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernahm einen 15-Prozent-Anteil. Suzano hat eine Kaufoption auf weitere 15 Prozent bis zum Jahr 2028. 6,97 Prozent gehören der US-Investmentbank Goldman Sachs, 40,78 Prozent der Lenzing-Aktien sind in Streubesitz. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Lenzing-Aktienkurs um mehr als ein Viertel eingebrochen.

Die Lenzing-Aktie präsentiert sich an der Wiener Börse zeitweise 1,78 Prozent fester bei 25,80 Euro.

cri/hel