Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Bilanzvorlage
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05.11.2026 17:55:00
Lenzing-Aktie dennoch gefragt: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten rückläufig
Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatzrückgang von 1,972 auf 1,926 Mrd. Euro verzeichnet. Das EBITDA gab von 340,4 auf 316,4 Mio. Euro nach. Bereinigt blieb es mit 353 Mio. Euro stabil. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 130,3 Mio. Euro, nach minus 105 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow sank von 110,9 auf 24,7 Mio. Euro. Der Mitarbeiterstand reduzierte sich von 7.738 auf 7.374 Beschäftigte.
Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf minus 55,1 Mio. Euro (Vorjahr: 20,6 Mio. Euro) und war laut Lenzing maßgeblich durch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf langfristige Vermögenswerte der Produktionsstandorte Heiligenkreuz und Grimsby in Höhe von 136,1 Mio. Euro beeinflusst. Mit der im Oktober 2026 abgeschlossenen Kapitalerhöhung über rund 300 Mio. Euro und neuen Finanzierungsvereinbarungen von ebenfalls rund 300 Mio. Euro, von denen bereits rund die Hälfte verbindlich vereinbart wurde, habe der Konzern wesentliche Fortschritte bei der Stärkung seiner Finanzstruktur erzielt, so Lenzing.
Besseres drittes Quartal
Im dritten Quartal 2026 ging es nach Firmenangaben merklich aufwärts. Gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhte sich demnach die bereinigte EBITDA-Marge von 13,3 Prozent auf 17,3 Prozent. "Die Margenentwicklung verdeutlicht die zunehmende operative Ertragskraft und bestätigt die Wirksamkeit der umgesetzten Profitabilitätsmaßnahmen", so Lenzing.
Ausblick für 2026 und mittelfristige Ziele
Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwartet Lenzing ein bereinigtes EBITDA zwischen 430 Mio. und 460 Mio. Euro und damit einen Wert über dem Vorjahresniveau. Mittelfristig verfolgt das Unternehmen weiterhin das Ziel, wieder Umsatzwachstum zu erzielen, das EBITDA um 150 Mio. Euro zu steigern, eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 Prozent zu erreichen und den Verschuldungsgrad auf unter 2,5x zu senken.
Die Lenzing-Aktie gewann in Wien letztlich 7,14 Prozent auf 12,30 Euro.
APA
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