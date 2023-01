Lenzing-Aktie gefragt: Lenzing dehnt im Burgenland Kurzarbeit bis Juni 2023 aus

Aufgrund der hohen Gaspreise ist dort derzeit nur eine von drei Produktionslinien in Betrieb, hieß es aus dem Unternehmen am Montag auf APA-Anfrage.

Im September des Vorjahres hatte Lenzing Kurzarbeit angemeldet, da es wegen des hohen Gaspreises es nicht möglich sei, am Standort im Südburgenland profitabel zu produzieren. Die Produktionsauslastung wurde von drei auf derzeit eine Linie zurückgefahren. Am Wochenende kam dann vom Arbeitsmarktservice (AMS) der positive Bescheid über die Fortführung der Kurzarbeit bis Juni 2023, rückwirkend per 1. Jänner, erklärte ein Sprecher. Ein Großteil der Beschäftigten nimmt diese wieder in Anspruch, eine genaue Zahl wurde nicht genannt.

Lenzing startete außerdem Gespräche mit dem Land Burgenland und der Burgenland Energie über eine künftige Versorgung mit Photovoltaik und Biomasse. "Wir sind in guten, konstruktiven Gesprächen", hieß es dazu.

Die Lenzing-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,92 Prozent höher bei 67,00 Euro.

jul/itz

APA