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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Personalie 29.05.2026 17:57:00

Lenzing-Aktie im Minus: Georg Kasperkovitz neuer Chef

Lenzing-Aktie im Minus: Georg Kasperkovitz neuer Chef

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden.

Der Aufsichtsrat ernannte den bisherigen Chief Operations Officer (COO), Georg Kasperkovitz (60), mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum neuen Konzernchef. Die Führungsposition war vakant, nachdem sein Vorgänger Rohit Aggarwal das Unternehmen Ende Jänner aus persönlichen Gründen verlassen hatte.

Kasperkovitz gehört dem Management-Gremium bereits seit Juni 2025 an. In seiner Rolle als COO verantwortete er bisher die Faserdivision samt Vertrieb, Produktion und Supply Chain. Zudem leitet er das unternehmensweite Performance-Programm, mit dem Lenzing nach den massiven Verlusten der vergangenen Jahre Kosten einsparen will. Seine neue Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31. Mai 2029. Einen neuen COO werde es nicht geben, Kasperkovitz werde diese Aufgaben als CEO mitübernehmen, hieß es bei Lenzing auf Nachfrage.

Mit der internen Nachbesetzung verzichtet Lenzing auf eine erneute Aufstockung der Führungsriege, die Zusammensetzung des Vorstandes bleibt formell unverändert. Das Gremium besteht weiterhin aus einem Trio, das neben Kasperkovitz als CEO aus Finanzvorstand Mathias Breuer (CFO) und Christian Skilich (CPO/CTO) gebildet wird. Diese drei verbliebenen Vorstandsmitglieder hatten den umstrukturierungsgeplagten Konzern nach Aggarwals Abgang bereits gemeinsam gesteuert.

In Wien verlor die Lenzing-Aktie schlussenlich 0,63 Prozent auf 23,65 Euro.

ivn/kan

APA
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Bildquelle: Lenzing AG

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