Lenzing-Aktie nach Kurseinbruch etwas erholt: Analyst bestätigt "Hold"-Bewertung

Nachdem die Titel von Lenzing am Freitag angesichts der Jahreszahlen 2023 deutlich eingebrochen waren, geht es am Montag wieder etwas nach oben.

Zeitweise gewinnen Lenzing -Aktien am Montag in Wien 2,14 Prozent auf 26,30 Euro. Der Konzern hatte am Ende der Vorwoche einen Nettoverlust von 593 Millionen Euro für 2023 vermeldet und musste den Wert von fünf Produktionswerken aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen um 465 Millionen Euro abschreiben. Die Aktie war daraufhin am Freitag um 13,01 Prozent auf 25,75 Euro eingebrochen.

Analyst bestätigt Rating bei gesenktem Kursziel

Auf Analystenseite hatte sich am Montag Berenberg in der Früh zur Lenzing zu Wort gemeldet und senkte das Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 45 auf 25 Euro. Die "Hold"-Bewertung blieb aufrecht.

APA/Redaktion finanzen.at