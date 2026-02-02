Lenzing-Aktie sinkt: Übernahme von TreeToTextile abgeschlossen

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat die Mehrheit an dem schwedischen Textil-Innovationsunternehmen TreeToTextile übernommen. Durch den Zukauf solle die Industrialisierung neuer, nachhaltigerer Fasern beschleunigt werden, teilte Lenzing am Montag mit. Die Transaktion werde durch die Ausgabe neuer Aktien umgesetzt. Weitere Details wurden nicht genannt. Die bisherigen Partner H&M, Inter Ikea und Stora Enso blieben als Minderheitsgesellschafter an Bord.

Das Verfahren von TreeToTextile bietet laut Lenzing Kostenvorteile und ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als herkömmliche Methoden. Es handle sich um den nächsten großen technologischen Schritt nach der Entwicklung von Viskose und Lyocell. "Wir stehen klar hinter dem gemeinsamen Scale-up und der Kommerzialisierung", sagte Lenzing-Vorstand Georg Kasperkovitz. Geplant sei nun, die Produktion in der bestehenden Demonstrationsanlage im schwedischen Nymölla deutlich zu steigern und eine erste industrielle Großanlage vorzubereiten.

Im Wiener Handel am Montag verliert die Lenzing-Aktie zeitweise 2,74 Prozent auf 24,80 Euro.

phs/moh

APA