Lenzing-Aktie stabil: Faserhersteller prüft Kaufangebote für Standort im Südburgenland

Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat für sein Werk in Heiligenkreuz im Südburgenland "mehrere unverbindliche Kaufangebote" bekommen.

Die Lenzing AG prüfe diese nun und werde mit jenen Interessenten, deren Angebote eine "wirtschaftlich tragfähige Perspektive erkennen lassen", einen weiteren Verkaufsprozess führen, erklärte ein Sprecher auf APA-Anfrage. Bis Jahresende soll geklärt sein, ob der Standort weitergeführt werden kann.

Das Unternehmen hatte im Sommer das Aus für das Werk im Bezirk Jennersdorf angekündigt. Zuletzt war Lenzing mit etwa 30 Interessenten in Kontakt über eine etwaige Übernahme. Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden nun mehrere Kaufangebote vorgelegt. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Im nächsten Schritt soll bis Ende 2026 Klarheit darüber herrschen, ob eine "tragfähige Verkaufslösung" für den Standort erzielt werden kann oder dieser mit Ende des ersten Quartals 2027 geschlossen wird. Lenzing bereite "alle möglichen Szenarien vor", hieß es.

Lenzing investiert 27 Mio. Euro am US-Standort Mobile

Der börsenotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing investiert 27 Mio. Euro in den Ausbau ihrer Spezialfaserkapazitäten am US-Produktionsstandort Mobile. Die Investition stärke die Rolle des Standorts innerhalb des globalen Vliesstoffgeschäfts von Lenzing im Einklang mit der Strategie "Grow Nonwovens. Reset Textiles.", wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Vliesstoffe sind ein strategisches Wachstumsfeld für Lenzing", so Vorstandschef Georg Kasperkovitz.

Die Lenzing-Aktie notiert in Wien zeitweise stabil bei 11,3 Euro.

jul/phs

APA