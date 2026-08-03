Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Kapitalspritze? 03.08.2026 09:30:00

Lenzing-Aktie steigt: Außerordentliche Hauptversammlung für Kapitalmaßnahme einberufen

Lenzing-Aktie steigt: Außerordentliche Hauptversammlung für Kapitalmaßnahme einberufen

Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat am Montag für den 25. August eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) einberufen.

Die HV ist nötig für die geplante Kapitalspritze in Höhe von insgesamt 600 Mio. Euro. Bis zu 300 Mio. Euro sollen von den Aktionären durch eine Kapitalerhöhung hereinkommen. Der kriselnde Industriekonzern will sich mit dem frischen Geld und dem Abbau von rund 2.000 Stellen sowie zwei Werksschließungen neu aufstellen.

Im Wiener Handel zeigt sich die Lenzing-Aktie zeitweise 2,99 Prozent im Plus bei 24,15 Euro.

pro/tpo

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