Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Kapitalspritze?
|
03.08.2026 09:30:00
Lenzing-Aktie steigt: Außerordentliche Hauptversammlung für Kapitalmaßnahme einberufen
Die HV ist nötig für die geplante Kapitalspritze in Höhe von insgesamt 600 Mio. Euro. Bis zu 300 Mio. Euro sollen von den Aktionären durch eine Kapitalerhöhung hereinkommen. Der kriselnde Industriekonzern will sich mit dem frischen Geld und dem Abbau von rund 2.000 Stellen sowie zwei Werksschließungen neu aufstellen.
Im Wiener Handel zeigt sich die Lenzing-Aktie zeitweise 2,99 Prozent im Plus bei 24,15 Euro.
pro/tpo
APA
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Bildquelle: Lenzing AG
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|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
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|Deutsche Bank AG
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