Lenzing-Aktie steigt: Mathias Breuer wird neuer Finanzvorstand

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing erhält mit Mathias Breuer einen neuen Finanzvorstand.

Er wird ab 1. Jänner 2026 Teil des Lenzing -Vorstands, nachdem der bisherige Chief Financial Officer, Nico Reiner, sein mit Ende 2025 auslaufendes Mandat nicht verlängern möchte, wie das Unternehmen Freitagfrüh mitteilte. Breuer ist aktuell Senior Vice President und für das "Performance-Programm" von Lenzing zuständig.

Weiterhin im Vorstand bleibt Christian Skilich, dessen Mandat vom Aufsichtsrat vorzeitig bis 2029 verlängert wurde. Skilich gehört dem Vorstand bereits seit Juni 2020 an. Er verantwortet als Chief Pulp & Chief Technology Officer unter anderem die Aufgabenbereiche Faserzellstoff und Holzrohstoffe, Sicherheit und Umwelt, Beschaffung und Innovation.

Die Lenzing-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,38 Prozent fester bei 26,45 Euro.

sag/bel

APA