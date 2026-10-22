Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Schließung voraus
|
22.10.2026 17:53:00
Lenzing-Aktie verliert: Werksschließung in Heiligenkreuz auf 2027 verschoben
Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen "Krone"-Bericht. Begründet wird dies mit dem Produktionstransfer auf die anderen Standorte.
Zunächst war geplant, dass sich Lenzing bereits Ende Dezember dieses Jahres aus Heiligenkreuz zurückzieht. Nun ist die Schließung im ersten Quartal 2027 vorgesehen. Bis dahin sollen die vorhandenen Bestände verarbeitet und die Produktion auf die anderen Standorte transferiert werden. Ziel sei die durchgängige Belieferung der Kunden, hieß es zur APA.
Im Werk in Heiligenkreuz sind rund 285 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Lenzing ist mit etwa 30 Interessenten in Kontakt über eine etwaige Übernahme des Standorts. Sie erhielten detaillierte Informationen und könnten Angebote vorlegen. Bis Jahresende soll Klarheit darüber bestehen, wie es mit dem Standort im Bezirk Jennersdorf weitergeht.
Zunächst war geplant, dass sich Lenzing bereits Ende Dezember dieses Jahres aus Heiligenkreuz zurückzieht. Nun ist die Schließung im ersten Quartal 2027 vorgesehen. Bis dahin sollen die vorhandenen Bestände verarbeitet und die Produktion auf die anderen Standorte transferiert werden. Ziel sei die durchgängige Belieferung der Kunden, hieß es zur APA.
jul/puc/kre APA
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