Lenzing-Aktie verliert: Werksschließung in Heiligenkreuz auf 2027 verschoben

Die vom Faserhersteller Lenzing angekündigte Schließung des Standorts Heiligenkreuz im Südburgenland wird nicht bereits mit Jahresende 2026, sondern erst im ersten Quartal 2027 erfolgen.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen "Krone"-Bericht. Begründet wird dies mit dem Produktionstransfer auf die anderen Standorte.

Im Werk in Heiligenkreuz sind rund 285 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Lenzing ist mit etwa 30 Interessenten in Kontakt über eine etwaige Übernahme des Standorts. Sie erhielten detaillierte Informationen und könnten Angebote vorlegen. Bis Jahresende soll Klarheit darüber bestehen, wie es mit dem Standort im Bezirk Jennersdorf weitergeht.