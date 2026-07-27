Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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27.07.2026 19:55:44
Lenzing baut bis Ende 2027 weltweit rund 2000 Jobs ab
Das Unternehmen sucht einen neuen Eigentümer für den Standort, wo derzeit noch 285 Menschen arbeitenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Lenzing AG
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20:05
|EQS-News: Lenzing Gruppe beschleunigt strategische Transformation (EQS Group)
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19:42
|EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran (EQS Group)
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17:58
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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17:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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10:04
|ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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24.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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24.07.26
|Handel in Wien: ATX steigt zum Start (finanzen.at)
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23.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
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