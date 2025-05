Lenzing erweitert seinen Vorstand

Georg Kasperkovitz wird per 1. Juni 2025 als Chief Operations Officer (COO) in das Gremium einziehen, teilte das Unternehmen Montagfrüh in einer Aussendung mit. Er soll die unternehmensweite Leitung der Faserproduktionsstandorte und die Umsetzung und Weiterentwicklung des laufenden Performance-Programmes übernehmen.

tpo/tsk

Die Lenzing-Aktie notiert an der Wiener Börse zeitweise