Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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21.10.2026 14:59:28
Lenzing holt sich 300 Millionen Euro für Konzernumbau
Fast alle Altaktionäre haben die jüngste Kapitalerhöhung mitgetragen. Mit dem frischen Geld will der Fasererzeuger seine neue Strategie umsetzenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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|02.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
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|26.09.22
|Lenzing Kauf
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|27.03.20
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|04.03.20
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|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
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|Lenzing AG
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