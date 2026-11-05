Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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05.11.2026 08:14:00
Lenzing nach neun Monaten mit weniger Umsatz und mehr Verlust
Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 130,3 Millionen Euro. 360 Jobs wurden abgebautWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Lenzing AG
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17:58
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05.11.26
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05.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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