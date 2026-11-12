Lenzing Aktie

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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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12.11.2026 06:44:57

Lenzing prüft Kaufangebote für Standort im Südburgenland

Der oberösterreichische Faserhersteller schließt seinen Standort in Heiligenkreuz. Dafür habe man bereits "mehrere unverbindliche Kaufangebote" bekommenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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