Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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12.11.2026 06:44:57
Lenzing prüft Kaufangebote für Standort im Südburgenland
Der oberösterreichische Faserhersteller schließt seinen Standort in Heiligenkreuz. Dafür habe man bereits "mehrere unverbindliche Kaufangebote" bekommenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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|08.05.26
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