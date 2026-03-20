20.03.2026 06:31:28

Lenzing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lenzing hat am 19.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lenzing ein Ergebnis je Aktie von -0,560 EUR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 630,4 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 705,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,450 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -4,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,31 Prozent auf 2,60 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,66 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 3,235 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,63 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at

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