Lenzing-Vorstand schlägt satte Dividende für 2019 und 2020 vor

Dieser Vorschlag des Vorstandes des börsennotierten oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing an die Hauptversammlung (9. März) spiegle die ausgesetzten Dividenden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 wider, teilte das Gremium am Dienstagabend mit. Vorbehaltlich aller notwendigen Billigungen würde sich dann eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von knapp 115,5 Mio. Euro ergeben.

phs

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com