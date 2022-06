Lenzing will bis 2027 operativ kräftig wachsen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0340 vom 22.06.2022 muss es im 1. Absatz richtig heißen: " (EBITDA) soll bis 2027 von zuletzt (2021) 363 Mio. auf über 1 Mrd. Euro zulegen" (nicht: 2017) ---------------------------------------------------------------------

Mit Hilfe der neuen Werke in Brasilien und Thailand und zahlreicher Investitionen in Nachhaltigkeit will der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing sein operatives Ergebnis in den kommenden Jahren kräftig steigern. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll bis 2027 von zuletzt (2021) 363 Mio. auf über 1 Mrd. Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Bereits ab 2023 (mit Ausschüttung 2024) winkt den Aktionären eine Mindestdividende von 4,50 Euro je Aktie. Zu den finanziellen Zielen 2027 gehört auch ein Return on Capital Employed (ROCE) von 12 Prozent, versus 8,1 Prozent 2021.

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com