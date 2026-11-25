Leo A hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at