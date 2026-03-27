Leo A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Leo A lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD gegenüber -4,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,610 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Leo A ein Ergebnis je Aktie von -14,140 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 48,37 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 38,14 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at