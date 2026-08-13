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13.08.2026 06:31:29
Leo A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Leo A präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,9 Millionen USD – ein Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Leo A 12,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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