Leo A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Leo A präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,9 Millionen USD – ein Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Leo A 12,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at