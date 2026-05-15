Leo A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Leo A hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Leo A 13,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at