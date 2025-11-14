Leo A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Leo A präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Leo A 10,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at